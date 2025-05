Civitanova alcol ai minori e buttafuori irregolari | pioggia di sanzioni nei locali ora rischiano la chiusura

A Civitanova Marche, la lotta contro l'abuso di alcol nei minori si intensifica, con le autorità che impongono sanzioni a diversi locali per somministrazione di bevande a chi non ha ancora raggiunto la maggiore età. Tra le violazioni emerse, anche la presenza di buttafuori irregolari, che mette a rischio la licenza di numerosi esercizi.

Quattro violazioni amministrative contestate a Civitanova Marche per somministrazione di bevande a minori e altre irregolarità. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Civitanova, alcol ai minori e buttafuori irregolari: pioggia di sanzioni nei locali, ora rischiano la chiusura

