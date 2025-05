Città e comuni limitrofi senz' acqua per 24ore lavori sul canale potabile | la mappa dei disagi

Domani, martedì 13 maggio, Catania e alcuni comuni limitrofi si troveranno senza acqua per 24 ore a causa di lavori urgenti sul canale potabile. La Sidra comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno diversi tratti dell'antico acquedotto, causando disagi in molte zone. Ecco la mappa dei disagi previsti.

Domani, martedì 13 maggio, rubinetti a secco in alcune zone di Catania e dei comuni limitrofi . La Sidra annuncia che per tutto il giorno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della Città e parte dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Giornata di disagi per i cittadini: sei comuni di nuovo senz'acqua - Un'altra giornata di disagi per i cittadini di sei comuni della provincia pontina, di nuovo alle prese con uno stop idrico imposto da Acqualatina. A partire dalle 14 di oggi, mercoledì 2 aprile, l'acqua mancherà infatti a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Sezze e Terracina. La... 🔗 Leggi su latinatoday.it

La città del futuro? Il paesaggista Antonio Perazzi: “Con giardini per le persone. A Milano servono abitanti-giardinieri e maggiori spazi comuni” - Milano – “A Milano serve un cambio di prospettiva: i giardini milanesi devono essere giardini per le persone”. Antonio Perazzi, paesaggista e garden designer, progetta giardini e scrive di natura. Quali sono le sfide e le prospettive dell’architettura del verde in città?“I giardini devono essere luoghi d’incontro, in cui venire a stretto contatto con le eccellenze, come succede all’orto botanico, ma non solo. 🔗Leggi su ilgiorno.it