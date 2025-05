citazioni di wojtyla e preghiere cantate leone xiv spinge una pace duratura

Preghiere e selfie davanti alla statua di Wojtyla al Policlinico Gemelli - AGI - Sono in tanti i fedeli seduti sulle panchine attorno alla statua di Giovanni Paolo II sul piazzale del policlinico gemelli in preghiera per Papa Francesco, ricoverato da 14 giorni. Per alcuni di loro è anche l'occasione di immortalare questo momento, per cui famiglie e ragazzi ne approfittano per scattarsi delle foto e dei selfie sotto la statua del santo polacco. C'è anche un gruppo di studenti che è qui a farsi delle foto per motivi diversi: "Abbiamo appena finito tutti gli esami di laurea - spiegano all'AGI - per cui dopo sei anni possiamo finalmente guardare negli occhi questa ... 🔗Leggi su agi.it