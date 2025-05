Ciro Ferrara | Se il Napoli cerca De Bruyne è una scelta di Conte

Dopo il deludente pareggio del Napoli contro il Genoa, che compromette il bonus pareggio per le ultime tre giornate di campionato, gli esperti di Dazn analizzano le conseguenze della situazione. Ciro Ferrara, ex calciatore e conoscitore di Conte, commenta: «Ogni allenatore vive momenti simili, soprattutto quando a cinque minuti dalla fine il risultato cambia drasticamente». La tensione in campo è palpabile e le ripercussioni possono essere significative.

Dopo la brutta delusione del Napoli che porta a casa solo un pareggio contro il Genoa e si gioca quindi il bonus pareggio che aveva per le ultime tre giornate di campionato, negli studi di Dazn si discute di quello che può accadere.CiroFerrara che conosce Conte: «La sta vivendo come qualsiasi allenatore che a 5 minuti dalla fine vede il risultato cambiare. Questo cambia e lo abbiamo visto dalle espressioni dei giocatori, però il destino è ancora nelle mani del Napoli e Antonio sa che non c’è bisogno di 3 punti di vantaggio per vincere lo scudetto e che questa battuta d’arresto deve saperla gestire e lui ha l’esperienza per farlo»Il futuro di Conte? «Se il Napolicerca un giocatore come De Bruyne, di 34 anni e con un ingaggio del genere, penso che sia una scelta di Conte. Negli ultimi anni non ricordo operazioni del genere da parte di De Laurentiis»L'articolo CiroFerrara: «Se il Napolicerca De Bruyne è una scelta di Conte» ilNapolista. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ciro Ferrara: «Se il Napoli cerca De Bruyne è una scelta di Conte»

