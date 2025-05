Cinque squadre reggiane ai playoff dopo le promozioni in Serie D femminile

Conclusi i campionati regolari, cinque squadre reggiane si preparano ad affrontare i playoff, province di grande fermento dopo le promozioni dirette nella Serie D femminile. Sabato 17 inizia una nuova avventura per le formazioni che aspirano alla vittoria. In Serie B, l'Ama San Martino si distingue con una bella vittoria contro Sesto Fiorentino, mentre i Vigili del Fuoco devono affrontare la retrocessione dopo la sconfitta con Camaiore.

Si sono chiuse le stagioni regolari ed ora Cinquesquadrereggiane possono pensare ai playoff, dopo le due promozioni dirette della Serie D femminile, play-off che iniziano sabato 17.Serie B. Bene l’Ama San Martino che supera Sesto Fiorentino 3 a 1 (25-16 23-25 26-24 25-19) ed è quinta. Retrocessione per i Vigili del Fuoco, sconfitti 3 a 0 a Camaiore (17, 20, 17).Serie B1. Ostiano-Tirabassi & Vezzali 3-0 (18, 20, 12), Giusto Spirito Rubierese-CSC Sassuolo 3-0, con le rubieresi che superano al settimo posto la Tirabassi e nel contempo mandano in B2 la squadra di Francesca Ferretti.Serie B2. Fos Cvr-San Damaso 0-3 (19, 21, 20), reggiane ai play-off contro le frusinate di Sant’Elia Fiumerapido, sabato in terra laziale. Arbor Interclays-Massavolley 2-3 (23-25 18-25 25-22 25-16 16-18), reggiane quinte. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cinque squadre reggiane ai playoff dopo le promozioni in Serie D femminile

