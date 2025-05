Cinque nuovi primari per i servizi dell’Azienda USL

Prosegue il potenziamento delle reti di assistenza e cura dell'Azienda USL di Modena, con la recente nomina dei vertici di alcuni servizi chiave a valenza provinciale. Negli ultimi mesi, la Direzione Generale ha nominato cinque nuovi Direttori, segnando un passo significativo verso un sistema sanitario più efficiente e più attento alle esigenze della comunità. Queste nomine mirano a garantire un'assistenza di qualità nel nostro territorio.

Prosegue il lavoro di rafforzamento delle reti di assistenza e cura, con la definizione dei vertici di alcune dei principali servizidell'Azienda USL di Modena a valenza provinciale.Negli ultimi mesi sono stati infatti nominati dalla Direzione Generale dell'Ausl Cinquenuovi Direttori.

