cinque nuovi dog dispenser nelle piazzette e vicino le scuole di Salice Salentino. Un passo importante verso una comunità più pulita e accogliente per gli amici a quattro zampe, grazie all’iniziativa del Comune che promuove il rispetto dell’ambiente e la convivenza civile. Gli utenti possono ora contare su più servizi per la gestione delle deiezioni canine.

