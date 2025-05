Cinque film per riscoprire Spike Lee il regista più scomodo di Hollywood

Spike Lee è un cineasta provocatorio che ha ridefinito il panorama di Hollywood con la sua visione audace e le sue tematiche scomode. Attraverso cinque film in particolare, esploreremo il suo unico stile narrativo e l'impatto sociale delle sue opere, riscoprendo l'artista che sfida convenzioni e stimola riflessioni profonde.

C’è chi ha carattere, chi ha un caratteraccio, e poi c’è Spike Lee. Di lui si potrebbe parlare per ore, rievocando la sua faida con Quentin Tarantino, o quella con Whoopi Goldberg, legata a un paio di lenti a contatto colorate. Si potrebbe, altrimenti, fare cenno alla sua passione per lo sport, in particolare il calcio. Una passione che lo ha portato, nel 2005, ad abbonarsi all’Inter, nonostante simpatizzi fortemente per l’Arsenal.La verità, però, è che per conoscere sul serio Shelton Jackson Lee è più che sufficiente guardare con attenzione un suo film. Nonostante alcuni lo accusino di raccontare le minoranze in modo grossolano (tra i suoi detrattori ci sono anche molte persone afroamericane), al regista statunitense va riconosciuto il merito di non aver mai avuto timore di affrontare di petto ogni tema. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cinque film per riscoprire Spike Lee, il regista più “scomodo” di Hollywood

