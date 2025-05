Cinquanta chili di metallo spariti dall' azienda nuova archiviazione L' ipotesi dell' oro sottratto dai sodali

Cinquanta chili di metallo, presumibilmente oro, sono scomparsi dalla nuova azienda di archiviazione, Castoro. Tuttavia, il gup Stefano Cascone ha archiviato il caso, escludendo coinvolgimenti dell'ex amministratore giudiziario, del direttore commerciale e di due agenti di vendita. La vicenda solleva interrogativi e lascia aperti molti scenari sulla gestione dell'impresa e le responsabilità associate.

Il caso è stato archiviato: per il gup Stefano Cascone non furono l'ex amministratore giudiziario, il direttore commerciale e due agenti rappresentanti che gestivano i rapporti dell'impresa con i clienti a far sparire circa 50 chilogrammi dalle casseforti dell'azienda Castoro durante il periodo. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cinquanta chili di metallo spariti dall'azienda, nuova archiviazione. L'ipotesi dell'oro sottratto "dai sodali"

Su altri siti se ne discute

"Cinquanta chili d'oro volatilizzati durante l'amministrazione giudiziaria", la denuncia di un'imprenditrice - L'accusa è pesante: aver fatto sparire decine di chili d'oro dall'azienda durante il periodo di amministrazione giudiziaria. Pende su quattro persone: sull'ex amministratore giudiziario, noto commercialista aretino, sul direttore commerciale e su due agenti rappresentanti che gestivano i rapporti... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Cinquanta chili di botti sequestrati a Capodanno, al via gli accertamenti per verificarne la pericolosità - Accertamenti irripetibili sui botti sequestrati lo scorso 31 dicembre a Torregrotta e Condrò. Stamane gli artificieri della polizia di Milazzo hanno fatto brillare parte del materiale confiscato all'interno di una cava di Santa Lucia del Mela. L'obiettivo è verificarne la pericolosità attraverso... 🔗Leggi su messinatoday.it

Viaggiava con oltre 400 chili di d'argento in auto: metallo senza marchio e senza documenti. Imprenditore nei guai - È stato sorpreso mentre viaggiava con un bagaglio "prezioso". Nell'auto che conduceva, infatti erano stipati numerosi sacchi di argento in grani e in verghe, oltre a lamine d'odo. Metallo prezioso per un valore complessivo di circa mila 415 mila euro. A finire nei guai un imprenditore del settore... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Cinquanta chili di metallo spariti dall'azienda, nuova archiviazione. L'ipotesi dell'oro sottratto dai sodali; Cinquanta chili d'oro spariti in ditta, giallo su ammanco milionario: sospetti, indagini e caso al bivio; Furto alla casa di riposo: sfondano i vetri e rubano 60 chili di cibo dalla mensa il 19 febbraio 2020; L’“oro grigio” va a ruba: colpi per 240 mila euro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Viaggiava con oltre 400 chili d'argento in auto: metallo senza marchio e senza documenti. Imprenditore nei guai - il metallo era diviso tra argento puro in grani - contenuto in 9 sacchi visibili nell’abitacolo - e 34 verghe riposte sotto il pianale del portabagagli, dal peso complessivo di quasi 410 chili. 🔗arezzonotizie.it