Cinema Circus | Havoc

Gareth Evans ha rivoluzionato il cinema d'azione contemporaneo con la sua visione innovativa, trasferendosi in Indonesia e portando alla luce il pencak Silat attraverso opere iconiche come Merantau e i due The Raid. Questi film non solo hanno reso celebre l'arte marziale indonesiana, ma hanno anche trasformato la cinematografia, ridefinendo il modo di rappresentare combattimenti e sequenze d'azione sul grande schermo.

Gli amanti del Cinema d’azione devono molto a Gareth Evans, gallese trapiantato in Indonesia che ha rivoluzionato il Cinema di arti marziali con Merantau e i due The Raid, tre opere che non solo hanno portato il pencak Silat (la principale arte marziale indonesiana) agli onori della settima arte, ma soprattutto hanno cambiato il modo di riprendere di combattimenti e l’azione, di metterli in scena, di disegnarli Cinematograficamente con la macchina da presa.È per questo che ci permettiamo di essere più severi del solito, proprio per l’importanza e il talento del nome coinvolto, guardando Havoc, il suo nuovo travagliato film arrivato su Netflix: finito nel 2021, con un bagaglio di qualche riscrittura alle spalle, ha dovuto attendere parecchi mesi per effettuare delle riprese aggiuntive rallentate dagli impegni degli attori e dai loro scioperi. 🔗Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cinema Circus: Havoc

