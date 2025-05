Cinema Amata | Orgogliosa per l' assegnazione di tre David di Donatello a L' arte della Gioia

Sono davvero orgogliosa del successo ottenuto da “L’Arte della Gioia” alla settantesima edizione dei premi David di Donatello. Questo riconoscimento celebra la centralità della Sicilia, evidenziando come la nostra Regione continui a svolgere un ruolo fondamentale nella creazione di opere cinematografiche di alta qualità, portando in scena storie autentiche e straordinarie.

Sono davvero Orgogliosa del successo conseguito da "L'artedellaGioia" alla settantesima edizione dei premi David di Donatello. Questo riconoscimento certifica la centralità della Sicilia nella narrazione e nella realizzazione di opere Cinematografiche di qualità che la Regione con grande.

