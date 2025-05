Cina | organizzera’ diversi eventi per celebrare Giornata internazionale dei musei

Dal 17 al 19 maggio, la Cina festeggerà la Giornata internazionale dei musei con una serie di eventi speciali, guidati dal Grand Canal Museum di Pechino. L'ente per il patrimonio culturale del Paese ha annunciato l'iniziativa, promettendo un programma ricco di attività per celebrare l'importanza della cultura e della storia.

La Cinaorganizzera’ una serie di eventi dal 17 al 19 maggio per celebrare l’imminente Giornatainternazionale dei musei, con il Grand Canal Museum di Pechino come sede principale, ha annunciato oggi l’autorita’ per il patrimonio culturale del Paese. L’evento principale sara’ caratterizzato da alcuni comunicati chiave, tra cui l’elenco dei musei piu’ innovativi del 2025 e le 10 migliori mostre a livello nazionale, ha dichiarato Luo Wenli, vice direttore dell’Amministrazione nazionale del patrimonio culturale (NCHA), durante una conferenza stampa. Il 18 maggio, in occasione della Giornatainternazionale dei musei, verra’ inaugurato un nuovo programma per le mostre estere, oltre ad altre grandi mostre, attivita’ di esperienza immersiva e forum per i giovani. Le celebrazioni di quest’anno sono incentrate sul futuro sviluppo dei musei in una societa’ in rapida evoluzione, sulla presentazione dei risultati piu’ recenti del settore museale cinese e sulla promozione di un maggiore coinvolgimento del pubblico. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: organizzera’ diversi eventi per celebrare Giornata internazionale dei musei

