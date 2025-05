Cina | mercato auto mantiene crescita robusta a gen-apr

Nei primi quattro mesi dell'anno, la Cina ha mostrato una straordinaria resilienza nel settore automobilistico, con un aumento a due cifre sia nella produzione che nelle vendite. Con quasi 10,18 milioni di unità prodotte e un incremento del 12,9% rispetto all'anno scorso, il mercato automobilistico cinese continua a prosperare nonostante le sfide globali, evidenziando un forte consumo interno e una domanda in crescita.

La produzione e le vendite di auto in Cina hanno registrato aumenti a due cifre nei primi quattro mesi dell’anno, indicando un consumo interno vivace nonostante le incertezze globali. La produzione di auto si e’ attestata a quasi 10,18 milioni di unita’ nel periodo, con un aumento del 12,9% rispetto a un anno fa, mentre le vendite di auto sono cresciute del 10,8%, fino a 10,06 milioni di unita’, ha dichiarato oggi la China Association of auto mobile Manufacturers. Agenzia Xinhua 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Dalla Cina con motore: ecco come Byd ha sorpassato Tesla nel mercato dell’auto elettrica - Il mercato dell’auto elettrica globale ha un leader indiscusso: Byd, la multinazionale cinese con sede nella capitale tecnologica del Dragone, Shenzen, che ha negli ultimi anni eroso la leadership internazionale di Tesla, il colosso americano guidato da Elon Musk. Nonostante l’azienda di Austin batta nettamente in Borsa, anche dopo il crollo dell’inizio 2025, la rivale cinese ha un vantaggio concreto nei fondamentali di mercato su cui si struttura la competizione strategica per l’auto elettrica. 🔗 Leggi su it.insideover.com

Regno Unito: leader settore auto, Cina e’ mercato chiave per case automobilistiche - “La Cina, il piu’ grande mercato automobilistico del pianeta, e’ un mercato molto importante per la produzione del Regno Unito”, ha dichiarato Mike Hawes, leader dell’industria automobilistica del Paese, in una recente intervista a Xinhua. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5916798/5916798/2025-02-21/regno-unito-leader-settore-auto-cina-e-mercato-chiave-per-case-automobilistiche Agenzia Xinhua 🔗Leggi su romadailynews.it