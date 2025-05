Cina | leggende del badminton ispirano giovani giocatori a nord-ovest

Nel nord-ovest della Cina, le leggende del badminton prendono vita, ispirando i giovani giocatori a sognare in grande. Immaginate il brivido di giocare fianco a fianco con i propri idoli, un'esperienza che accende la passione e coltiva il talento nei cuori dei bambini. Scoprite questa magica avventura nel nostro video.

Cosa si prova a giocare faccia a faccia con le leggende del badminton piu' famose del mondo quando si e' solo un bambino? Scoprite come questo incontro stimolante ha gettato i semi nel cuore dei bambini.

Badminton, Sudirman Cup Finals 2025: la Cina conquista il 14° titolo - A Xiamen, in Cina, si sono concluse le Sudirman Cup Finals 2025 di badminton, ovvero il Mondiale a squadre miste: 14° titolo in 19 edizioni per i padroni di casa cinesi, che centrano la quarta affermazione consecutiva battendo in finale la Corea del Sud per 3-1.Nel doppio misto Feng Yan Zhe e Huang Dong Ping piegano Seo Seung Jae e Chae Yu Jung per 21-16 17-21 21-15 in un’ora e 24 minuti di gioco, consegnando l’1-0 alla Cina. 🔗Leggi su oasport.it

Badminton: Cina-Corea del Sud, finale classica alla Sudirman Cup - Si sono disputate le semifinali della Sudirman Cup 2025, la diciannovesima edizione dell’evento biennale che fino al 2003 si teneva nella stessa sede dei Mondiali, ma che ha poi preso un’altra strada. Squadre miste qui presenti e tanto dominio asiatico, con la Cina che giocherà la sua sedicesima finale consecutiva: ha vinto 13 delle ultime 15, e quelle che non ha portato a casa le ha vinte la Corea del Sud, l’altra finalista. 🔗Leggi su oasport.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗Leggi su romadailynews.it

