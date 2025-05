Cina | 7 infermieri premiati con Florence Nightingale Medal

Sette infermieri cinesi sono stati insigniti della FlorenceNightingaleMedal, uno dei piu’ alti riconoscimenti internazionali per i professionisti dell’assistenza infermieristica, per il loro contributo alla salute e all’assistenza. Quest’anno sono stati premiati 35 infermieri provenienti da 17 Paesi, con la Cina in testa per numero di premiati.L’annuncio arriva in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, che si celebra oggi 12 maggio. Tra i premiati cinesi figurano un’infermiera del Centro di formazione clinica sull’AIDS di Wuhan, un medico volontario senior della Croce Rossa di Hong Kong e un’infermiera del reparto di emergenza di un ospedale militare, secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa. La medaglia e’ un’onorificenza internazionale assegnata a infermieri eccezionali in tutto il mondo. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: 7 infermieri premiati con Florence Nightingale Medal

