Ciclo di incontri sulla scuola e spettacoli di burattini

In breve da Zazoom:

Oggi a Bertinoro prende il via un ciclo di incontri sulla scuola, dedicato a riflettere sui progressi made e sulle esigenze future, coinvolgendo attivamente i cittadini. Per intrattenere i bambini, ci sarà uno spettacolo di burattini e narrazione con Christian Waldo e i suoi raccontatori. L'appuntamento è fissato per oggi alle 16 al Parco di via Maroncelli di Fratta Terme; un'opportunità imperdibile per discutere e divertirsi!

Al via a Bertinoro un Ciclo di incontrisullascuola, per parlare di quello che è stato fatto, quello che serve ancora, e confrontarsi con i cittadini per capire le esigenze delle famiglie.Per intrattenere i più piccoli ci sarà uno spettacolo di burattini e narrazione presentato da Christian Waldo e i suoi raccontatori. Primo appuntamento oggi alle 16 al Parco di via Maroncelli di Fratta Terme; si prosegue il 15 maggio ore 18 al Bar Retro, via della Palestra 133 di Santa Maria Nuova Spallicci; si conclude il 21 maggio ore 16 al parco di via Allende di Bertinoro. Interverrà Sara Londrillo, già assessora del comune di Bertinoro con delega a scuola e servizi educativi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclo di incontri sulla scuola e spettacoli di burattini

Su questo argomento da altre fonti

Al via la XIV edizione della Scuola di Liberalismo di Messina: un ciclo di 12 incontri incentrati sul pensiero liberale - Ritorna anche per il 2025 la Scuola di Liberalismo di Messina, promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi ed organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e la Fondazione Bonino-Pulejo. Il corso, giunto alla sua quattordicesima edizione e intitolato alla memoria dell’insigne... 🔗Leggi su messinatoday.it

Elezioni a Bertinoro, al via un ciclo d'incontri sulla scuola con Sara Londrillo (Europa Verde) - Al via un ciclo di incontri sulla scuola di Europa Verde, "per parlare di quello che è stato fatto a Bertinoro, quello che serve ancora, e confrontarsi con i cittadini per capire le esigenze delle famiglie". Per intrattenere i più piccoli ci sarà uno spettacolo di burattini & narrazione... 🔗Leggi su forlitoday.it

Al via un nuovo ciclo di incontri “Scuola Genitori” per crescere insieme ai propri figli - Arezzo, 6 marzo 2025 – Al via un nuovo ciclo di incontri “Scuola Genitori” per crescere insieme ai propri figli Progetto ideato dal CPP e organizzato dal Comune di Terranuova in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Koinè Il Comune di Terranuova, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e Koinè, ripropone gli incontri “Scuola Genitori”, un ciclo di appuntamenti – ideati dal CPP diretto da Daniele Novara – e rivolti ai genitori con figli in età da nido e scolastica. 🔗Leggi su lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Parliamo di Scuola! Ciclo di incontri con spettacolo di burattini; Elezioni a Bertinoro, al via un ciclo d'incontri sulla scuola con Sara Londrillo (Europa Verde); Al via il nuovo ciclo di incontri della Scuola per l’Ambiente Arpa FVG 2025; Al via da stasera il ciclo di incontri “Signa è donna” promosso dall’Amministrazione comunale di Signa in occasione della Festa internazionale della donna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inizia un ciclo di incontri sull’educazione. Una guida pratica all’infanzia e all’adolescenza - Dal primo convegno sull’educazione organizzato dal Comune nasce, in collaborazione con Cooperativa Arnera, Camst, Centro giovani e Cooperativa Il Simbolo, un ciclo di incontri rivolto a famiglie ... 🔗msn.com

L’educazione nell’era dei social: genitori a scuola a Castronno per un ciclo di incontri - Le serate promosse dall'Istituto comprensivo di Castronno e guidate dalla psicologa Sabrina Priulla e dall'ex preside Claudio Lesica, prseguono per tutto maggio ... 🔗varesenews.it