Ciclista centrato da un’auto Un secondo ucciso da malore

Walter Sala, un cicloamatore di 72 anni originario di Agrate Brianza, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale a La Valletta Brianza. Travolto da un'auto, l'uomo è deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. Purtroppo, un altro ciclista è stato rinvenuto senza vita a Rivanazzano, in un'area isolata, alimentando così le preoccupazioni per la sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane.

Walter Sala, cicloamatore di 72 anni di Agrate Brianza (Monza) è morto ieri mattina dopo essere stato travolto da un’auto a La Valletta Brianza, centro della provincia di Lecco. L’uomo ha sbattuto sul parabrezza ed è stato sbalzato sull’asfalto, morendo sul colpo.Il cadavere di un altro Ciclista è stato trovato ieri intorno alle 12.45 a Rivanazzano (Pavia) in una zona completamente deserta. Un passante ha notato il corpo, che appartiene a un 61enne della zona, in un fossato. È probabile che il Ciclista possa aver accusato un malore e abbia abbandonato la bicicletta prima di sentirsi male, cadendo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista centrato da un’auto. Un secondo ucciso da malore

