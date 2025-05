Ciclismo la Ineos Grenadiers vicina a TotalEnergies Con il sogno Evenepoel sullo sfondo

...rinforzare la propria formazione con l'ambizioso sogno di acquisire Remco Evenepoel. Con TotalEnergies, rivale e potenziale alleato, la Ineos Grenadiers si prepara a tornare a competere ai vertici del ciclismo mondiale. Il Giro d'Italia 2025 rappresenta l'occasione ideale per dimostrare che la squadra può ancora brillare.

Roma, 12 maggio 2025 – C'era una volta il colosso Team Sky che nel passaggio alla IneosGrenadiers ha via via perso i suoi superpoteri, economici e su strada. In attesa che quest'ultima parli, magari già con un buon risultato al Giro d'Italia 2025, la squadra britannica si muove nel primo ambito, andando a caccia di un nuovo sponsor che, a sua volta, potrebbe avvicinare di molto il sogno di ciclomercato chiamato Remco Evenepoel.La nuova possibile sponsorizzazione con TotalEnergiesSecondo la testata The Times, è imminente l'accordo con TotalEnergies, che dunque a partire dal 2026 potrebbe diventare il secondo sponsor, portando anche a un cambiamento di denominazione della formazione di Egan Bernal, Filippo Ganna e Geraint Thomas. Il colosso energetico francese è attivo già da tempo nel Ciclismo, con un'omonima squadra che a sua volta, come molte compagini transalpine, versa in condizioni economiche non esattamente positive. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Ineos Grenadiers vicina a TotalEnergies. Con il sogno Evenepoel sullo sfondo

Su altri siti se ne discute

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del prologo del Giro di Romandia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata.17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse.17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la gara della INEOS Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.3014:50 Migliore la prestazione del Team Jayco AlUla che segna 15.46,10 (54.07 km/h).14:49 A breve scopriremo la risposta del Team Jayco AlUla.14:48 Nel frattempo è partita anche il Movistar Team.14:47 La Tudor Pro Cycling Team arriva all’intermedio con il tempo di 16.15,14 ed una velocità di 52. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacco della Ineos – Grenadiers!! Arriva la grandine ai -50 km - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 9.4515.14 Va segnalata la presenza di Ben Swift (Ineos Grenadiers) nel gruppo di testa. Il britannico potrebbe essere utile per l’azione di Foss e Tarling.15.13 Grandina!! Peggioramento improvviso delle condizioni climatiche.15.12 Il duo della Ineos Grenadiers ha ripreso Dion Smith.15.11 Inizia a piovere. 🔗Leggi su oasport.it

Ciclismo, la Ineos Grenadiers vicina a TotalEnergies. Con il sogno Evenepoel sullo sfondo; Ineos Grenadiers, il nuovo accordo di sponsorizzazione con TotalEnergies sarebbe molto vicino - Pronta a ripartire la caccia a Remco Evenepoel; Ineos Grenadiers e TotalEnergies insieme nel 2026? Riparte la caccia a Remco Evenepoel; Corridori scontenti e mancanza di risultati: INEOS, è la fine di un ciclo?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ciclismo, la Ineos Grenadiers vicina a TotalEnergies. Con il sogno Evenepoel sullo sfondo - La squadra britannica, secondo la testata The Times, sarebbe a un passo dall'accordo con il colosso francese a partire dal 2026: nel mirino il fuoriclasse belga, oggi alla Soudal Quick-Step ... 🔗sport.quotidiano.net

Ineos Grenadiers e TotalEnergies insieme nel 2026? Riparte la caccia a Remco Evenepoel - CICLISMO - La Ineos Grenadiers potrebbe cambiare nome e assetto dalla stagione 2026. Secondo quello che scrive il The Times, il colosso energetico francese Tota ... 🔗eurosport.it

Ineos Grenadiers, il nuovo accordo di sponsorizzazione con TotalEnergies sarebbe molto vicino – Pronta a ripartire la “caccia” a Remco Evenepoel - La Ineos Grenadiers potrebbe cambiare nome, e assetto, dalla stagione 2026. Le voci sulla ricerca, da parte della squadra britannica, di un secondo importante sponsor circolano già da tempo e ora la s ... 🔗msn.com