Cicalone dice che qualcuno ha provato a investirlo | “Sanno dove abito”

Il noto youtuber Simone 'Cicalone' ha raccontato un episodio inquietante: qualcuno avrebbe tentato di investirlo, accompagnando il gesto con una minaccia diretta. "Cicalò, smettila con questi video. Non è il tuo lavoro", è il messaggio ricevuto, che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul clima di tensione attorno alla sua figura pubblica.

Lo youtuber Simone 'Cicalone' denuncia di essere stato vittima di un tentato investimento e di una minaccia: "Cicalò, smettila con questi video. Non è il tuo lavoro". 🔗Leggi su Fanpage.it

Hanno cercato di investirmi con un'auto e mi hanno minacciato. La denuncia di Simone Cicalone; Cicalone nel mirino dei borseggiatori: “Hanno provato a investirmi con l’auto. È un avvertimento”; Simone Cicalone in metro contro i borseggiatori con il generale Roberto Vannacci; Cicalone non sarà il Vannacci di Meloni: Candidarmi? Nessuno me lo ha chiesto. Voglio massima libertà. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cicalone nel mirino dei borseggiatori: “Hanno provato a investirmi con l’auto. È un avvertimento” - Lo youtuber intimidito a pochi passi da casa sua: “Devi smetterla di fare video. Non è il tuo lavoro’” Una macchina lanciata a tutta velocità verso le strisce pedonali. Poi la frenata, il finestrino c ... 🔗roma.repubblica.it

"Hanno cercato di investirmi con un'auto e mi hanno minacciato". La denuncia di Simone Cicalone - "Hanno cercato di investirmi con un'auto". La denuncia è arrivata direttamente dalla voce di Simone Cicalone, il noto youtuber che spesso gravita in metropolitana per mostrare la presenza di presunti ... 🔗romatoday.it