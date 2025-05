Ciao mamma ho voglia di tornare Le ultime parole di Coatti prima dell' omicidio

In breve da Zazoom:

La tragica storia di Alessandro Coatti, il 38enne assassinato in Colombia il 5 aprile, si tinge di commozione con le sue ultime parole inviate alla madre.

“ Ciao mamma , ho voglia di tornare . Ti voglio bene. Tanto tanto”. Sono le ultime parole che Alessandro Coatti , il 38enne ucciso in Colombia il 5 aprile scorso, ha mandato a sua madre alcune ore prima dell ’ omicidio . A renderle note è stata, domenica tramite un post su Instagram, proprio Sandra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

