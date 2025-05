Chris Pratt omaggia Katherine Schwarzenegger e le polemiche sull’omissione di Anna Faris

Chris Pratt è al centro delle polemiche dopo un post su Instagram per la Festa della Mamma, in cui omaggia la moglie Katherine Schwarzenegger. Tuttavia, l'assenza di un riconoscimento per l'ex moglie Anna Faris ha sollevato discussioni tra i fan, mettendo in luce le complesse dinamiche delle relazioni familiari tra le celebrità.

ChrisPratt torna nuovamente al centro delle discussioni: un post celebrativo per la Festa della Mamma su Instagram ha acceso polemiche tra alcuni fan. Durante la giornata domenicale, l'attore ha reso omaggio alla moglie KatherineSchwarzenegger, definendola con entusiasmo una "capo" capace di gestire con abilità la vita familiare insieme ai loro tre figli.

