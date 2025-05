Chris Pratt dimentica Anna Faris nel post di auguri per la festa della mamma | è polemica tra i fan

Chris Pratt, star dei Marvel Studios, è nuovamente nell'occhio del ciclone dopo un post sui social dedicato alla Festa della Mamma, in cui ha omesso di citare l'ex-moglie, Anna Faris. I fan non hanno tardato a far notare questa mancanza, sollevando polemiche sulla scelta dell'attore e la sua sensibilità nei confronti della figura materna. La controversia si intensifica mentre i follower discutono sulle relazioni interpersonali e l'importanza del riconoscimento.

La star dei Marvel Studios è finito di nuovo al centro delle polemiche, in quanto alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare il suo post sui social dedicato alla festa della mamma. La colpa dell'attore? Non aver menzionato l'ex-moglie Anna Faris. Durante la giornata di domenica, Pratt ha pubblicato su Instagram un tributo entusiasta all'attuale moglie Katherine Schwarzenegger, definendola un "capo" che si destreggia come una vera professionista tra i loro tre figli piccoli. "I nostri figli hanno fatto centro con te, e anche io", ha scritto. "Buona festa della mamma, capo!". Molto dolce, certo, ma molti fan

Approfondimenti da altre fonti

