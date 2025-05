Choc dopo la discoteca a San Benedetto il giovane anconetano | Non volevo investire i 3 ragazzi Sono stato picchiato e derubato

Un increscioso episodio ha scosso San Benedetto, dove un giovane anconetano di 23 anni racconta la sua versione dei fatti dopo un incidente avvenuto all'alba. La sua Ford Fiesta nera è finita contro un palo, ma il ragazzo sostiene di non aver mai voluto investire i tre giovani coinvolti, subendo a sua volta violenza e furto.

SAN Benedetto - «Non volevoinvestire nessuno». Parla il 23enne di Ancona, conducente della Ford Festa nera, che all?alba di sabato si è schiantata contro un palo e un. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc dopo la discoteca a San Benedetto, il giovane anconetano: «Non volevo investire i 3 ragazzi. Sono stato picchiato e derubato»

