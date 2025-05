Chiusura inaspettata di The Couple | concorrenti informati in confessionale con messaggio del Papa

In una sorprendente tornata di eventi, il reality "The Couple" chiude improvvisamente, lasciando i concorrenti sbalorditi. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio del Papa in confessionale. Benedicta Boccoli svela, con ironia e sincerità, le reazioni dei partecipanti durante una diretta su Instagram con Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

Ore dopo l'annuncio inaspettato della Chiusura del reality The Couple, Benedicta Boccoli ha condiviso in modo sincero e con un tocco di ironia come i concorrenti hanno appreso della decisione presa da Mediaset. Durante una diretta su Instagram in compagnia di Pierangelo Greco, Jasmine Carrisi e sua sorella Brigitta, la conduttrice ha rivelato i dettagli.

