Chiuso un bar in Irpinia | locali sporchi e personale in nero sequestrati 30 chili di cibo

Un dipendente in nero, localisporchi e 30 chili di alimenti vari sequestrati: Chiuso un bar a Cesinali, in provincia di Avellino. 🔗Leggi su Fanpage.it

