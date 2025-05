Chiariello | Conte l’ha sbagliata il Napoli si è difeso dai ragazzini del Genoa

Il giorno successivo al pareggio del Napoli contro il Genoa, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso forti critiche nei confronti di Antonio Conte durante la trasmissione Buongiorno Napoli su Radio Crc. Secondo Chiariello, le scelte dell’allenatore sono state errate, mettendo in luce come la squadra partenopea si sia trovata in difficoltà contro una formazione composta da giovani.

Chiariello: «Contel’hasbagliata, il Napoli si è difeso dai ragazzini del Genoa»">Il giorno dopo il pareggio del Maradona contro il Genoa, il giornalista Umberto Chiariello ha duramente criticato le scelte di Antonio Conte nel corso della trasmissione Buongiorno Napoli su Radio Crc, puntando il dito contro l’atteggiamento conservativo del Napoli e sottolineando la modestia dell’avversario schierato da Vieira.«Il Napoli ha durato 15 minuti nel primo tempo, il tempo del gol di Lukaku, e 19 minuti nel secondo, quello del 2-1 di Raspadori. Poi Conte ha provato a blindare la vittoria di corto muso, togliendo Raspadori all’80? per inserire Billing, lasciando solo Lukaku davanti e sperando in qualche inserimento di McTominay», ha spiegato Chiariello.Il giornalista ha poi evidenziato come il Genoa avesse schierato una formazione piena di giovanissimi:«Cinque Primavera e un portiere 33enne all’esordio in A, con un 2004 e addirittura un 2008 in difesa. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiariello: «Conte l’ha sbagliata, il Napoli si è difeso dai ragazzini del Genoa»

