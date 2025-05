Chiara Ferragni ha chiuso con Giovanni Tronchetti Provera È incaz*atissima | cos' è successo

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si trovano al centro di un turbinio di voci dopo la recente notizia della loro rottura. L'insolita distanza tra i due nel giorno del compleanno dell'influencer ha alimentato speculazioni, e ora emergono nuovi dettagli che confermano la crisi di una coppia che ha tenuto banco nei gossip recenti.

Poche ore fa si raccontava dell'insolita distanza tra ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera nel giorno del compleanno dell'influencer, dettaglio che ha alimentato le voci sulla crisi di una coppia da mesi al centro delle cronache. E adesso ecco arrivare una nuova rivelazione a conferma. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - "Chiara Ferragni ha chiuso con Giovanni Tronchetti Provera. È incaz*atissima": cos'è successo

Ne parlano su altre fonti

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗Leggi su open.online

Sapete quanto ha speso Chiara Ferragni per le spese legali? La cifra è davvero assurda! - Chiara Ferragni ultimamente ha avuto spesso a che fare con gli avvocati; sia per ciò che riguarda il Pandoro-Gate, sia per il divorzio da Fedez. Ma quanto ha speso per la sua difesa legale?Come sappiamo, di recente sono state istituite due assemblee per quanto riguarda il futuro delle società dell’influencer di Cremona; la Fenice Srl ha approvato un aumento di capitale pari a ben 6,4 milioni di euro. 🔗Leggi su donnapop.it

Ci sono ottime notizie per Chiara Ferragni: ecco chi l’ha salvata dal fallimento certo (non è Tronchetti Provera) - Chiara Ferragni ha rischiato davvero il fallimento, ma nelle ultime ore è successo qualcosa che l’ha salvata dalla disfatta totale. Di cosa stiamo parlando?Come sappiamo, le società di Chiara Ferragni sono in forte calo dal punto di vista economico; il bilancio del 2023 e quello del 2024 non hanno mostrato niente di buono, come in effetti si evinceva già nei mesi scorsi. Dopo lo scandalo del Pandoro-Gate, per l’influencer di Cremona è stato tutt’altro che un buon periodo, professionalmente parlando e non solo. 🔗Leggi su donnapop.it

Chiara Ferragni ha chiuso con Giovanni Tronchetti Provera. È incaz*atissima: cos'è successo; “Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni riprende il controllo del suo brand; Chiara Ferragni ha chiuso il negozio a Milano: tutti gli scaffali sono già stati svuotati; Luci spente e scaffali vuoti: Chiara Ferragni chiude il suo negozio di Milano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chiara Ferragni, perdite fino a 10 milioni di euro: «Le favole non esistono» - Chiara Ferragni è tornata sui social per fare un annuncio importantissimo: l'ha definito il suo nuovo inizio, ed infatti lo è. 🔗donnapop.it

Chiara Ferragni azionista di maggioranza, è crisi con i soci: chi è Pasquale Morgese - L’imprenditrice ha annunciato di essere diventata azionista di maggioranza della Fenice con il 99,8%: si smarcano da Chiara Ferragni i soci Paolo Barletta e Pasquale Morgese ... 🔗quifinanza.it

“Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni riprende il controllo del suo brand - Nel frattempo gli organici sono stati ridotti e un negozio in una piazza importantissima, quello di Milano, è stato chiuso ... dell’operazione che ha portato alla presa di controllo dell’azienda. Di ... 🔗msn.com