Chiara Ferragni e la collana anti-sfiga | il significato dei ciondoli portafortuna

Chiara Ferragni, icona della moda e dell'imprenditoria, ha scelto di indossare ciondoli portafortuna, come il famoso cornetto rosso e le corna, simboli di protezione e fortuna. Questi amuleti non sono solo accessori, ma rappresentano la speranza di allontanare la sfiga e di attrarre energie positive. Scopriamo insieme il loro significato e il fascino che esercitano.

Un cornetto rosso, delle corna: i ciondoli dell'imprenditrice sono dei portafortuna a cui ha affidato la speranza di tenere lontana la sfiga per un po'! 🔗Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni e la collana anti-sfiga: il significato dei ciondoli portafortuna - Un cornetto rosso, delle corna: i ciondoli dell'imprenditrice sono dei portafortuna a cui ha affidato la speranza di tenere lontana la sfiga per un po'! 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni esce in pigiama: per la serata primaverile sceglie il completo a righe - Chiara Ferragni sta trascorrendo il ponte del Primo Maggio fuori città e per una serata con gli amici ne ha approfittato per rilanciare un trend primaverile ... 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni prende il controllo del suo brand, Lucarelli: “tentativo disperato di tamponare una situazione disastrosa” - Chiara Ferragni news: dopo aver acquisito il 99% delle quote di Fenice, Chiara Ferragni ha ufficialmente il controllo del suo brand, ma per Selvaggia Lucarelli è solo un “tentativo disperato” Dopo ... 🔗mam-e.it

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […]L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗Leggi su open.online