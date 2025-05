Chiara Ferragni e il gesto inaspettato di Tronchetti Provera | si sono lasciati? La prova schiacciante!

Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 38 anni con un compleanno ben diverso da quello che molti si attendevano. Invece di romanticismo e festeggiamenti, l'assenza del compagno Giovanni Tronchetti Provera ha fatto discutere, alimentando le voci su una presunta crisi. La notizia, rivelata dal giornalista Gabriele, ha catturato l'attenzione dei fan e degli esperti di gossip, lasciando tutti a interrogarsi sulle dinamiche della coppia.

Chi si aspettava un compleanno da favola per i 38 anni di ChiaraFerragni è rimasto deluso. Altro che sorprese romantiche o cene a lume di candela: Giovanni TronchettiProvera, il compagno dell’imprenditrice digitale, era altrove. Un’assenza che pesa, soprattutto perché arriva dopo settimane di indiscrezioni su una presunta crisi tra i due.A lanciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che proprio il giorno del compleanno di Ferragni ha incrociato TronchettiProvera a Milano, ben lontano dalla festeggiata. È stato il segnale più chiaro di un rapporto ormai ai ferri corti?TronchettiProvera diserta il compleanno di ChiaraFerragniMentre ChiaraFerragni condivideva su Instagram storie e foto dal sud della Francia, dove ha trascorso il suo compleanno in compagnia di pochi amici intimi, Giovanni TronchettiProvera è stato avvistato in tutt’altra parte del mondo: a Milano, intento a passeggiare in zona Brera con due conoscenti, un uomo e una donna. 🔗Leggi su Donnapop.it