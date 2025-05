Chi voleva uccidere ' Mido' ? Il giallo dell' agguato al buttafuori dei locali di Roma

In breve da Zazoom:

Un misterioso agguato ha scosso la via Ostiense, dove 'Mido', un buttafuori egiziano di 27 anni, è stato gravemente ferito da una raffica di colpi. Chi ha cercato di ucciderlo e quali motivi si celano dietro a questo atto violento? I carabinieri di Ostia e la procura di Roma sono ormai al lavoro per svelare i segreti di un giallo che si fa sempre più intricato.

Chi ha cercato di uccidere 'Mido', il buttafuori egiziano di 27 anni vittima di un agguato all'alba sulla via Ostiense? E perché è stata esplosa quella raffica di colpi? Un giallo vero e proprio che rende ancora più complicato il lavoro dei carabinieri di Ostia e della procura di Roma al lavoro. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Chi voleva uccidere 'Mido'? Il giallo dell'agguato al buttafuori dei locali di Roma

Ne parlano su altre fonti

Alec Baldwin, la moglie Hilaria svela: "Il giorno dopo la morte di Halyna Hutchins si voleva uccidere" - La star era distrutta per la tragica fine della direttrice della fotografia del suo film Rust, causata da un colpo partito dalla sua pistola di scena. La moglie di Alec Baldwin, Hilaria, ha raccontato nel nuovo episodio della serie reality The Baldwins la disperazione del marito il giorno dopo la tragica sparatoria sul set di Rust. La morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha scioccato l'attore e produttore del film, che ha avuto anche pensieri suicidi dopo l'accaduto. 🔗Leggi su movieplayer.it

Attacco a Berlino, accoltellatore è un 19enne siriano: voleva uccidere ebrei - Durante l’interrogatorio il giovane ha confessato. E’ stato arrestato dalla polizia con il coltello ancora in mano E’ un rifugiato siriano e richiedente asilo di 19 anni il giovane che ieri sera nel quartiere Mitte in centro a Berlino ha accoltellato al collo un turista spagnolo, al Memoriale dell’Olocausto. Lo scrive la Bild. L’aggressore è stato […] L'articolo Attacco a Berlino, accoltellatore è un 19enne siriano: voleva uccidere ebrei è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Procura, siriano arrestato a Berlino voleva uccidere ebrei - L'attacco sferrato dall'uomo siriano arrestato ieri a Berlino dopo aver accoltellato un uomo al Memoriale dell'Olocausto è di matrice antisemita. Lo ha affermato la Procura. Dalle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia emerge che volesse uccidere degli ebrei. 🔗Leggi su quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi voleva uccidere 'Mido'? Il giallo dell'agguato al buttafuori dei locali di Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi voleva uccidere 'Mido'? Il giallo dell'agguato al buttafuori dei locali di Roma - I carabinieri stanno scandagliando ogni ipotesi. Gli spari sono stati l'epilogo di un inseguimento Chi ha cercato di uccidere 'Mido', il buttafuori egiziano di 27 anni vittima di un agguato all'alba s ... 🔗romatoday.it