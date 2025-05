Chi sono i naufraghi in gara all’Isola dei Famosi 2025? Scopriamo quali sono i concorrenti che partecipano a questa edizione

L'Isola dei Famosi 2025 è ufficialmente iniziata e i naufraghi pronti a sfidarsi in Honduras sono già sotto i riflettori. Quest'edizione si caratterizza per un cast al femminile decisamente frizzante. A guidare il reality, per la prima volta, c'è Veronica Gentili, nota giornalista e conduttrice, pronta a regalare emozioni e colpi di scena.

Antonella Mosetti (49 anni)Popolare grazie a Non è la Rai. Ha un profilo su OnlyFansLoredana Cannata (49 anni)Attrice siciliana, ha partecipato a numerosissime fiction Patrizia Rossetti (66 anni)Conduttrice, attrice e cantanteCristina Plevani (52 anni)Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, nel 2000Camila Giorgi (33 anni)Ex tennista di origini argentine, ha lasciato il mondo del tennis nel 2024Teresanna Pugliese (37 anni)Imprenditrice e influencer napoletana, ha partecipato a Uomini e donne e al Gf VipOmar Fantini (52 anni)Presentatore e comico bergamasco, conduttore radiofonicoMirko Frezza (51)Attore romano, è diventato famoso con la serie Rocco Schiavone Angelo Famao (29 anni)Cantante neomelodico siciliano, noto per il brano Tu si a fine do' munnoPaolo Vallesi (60 anni)Cantante, ha partecipato a diversi Sanremo.

