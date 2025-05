Chi sono davvero i moscerini della frutta | cosa attira in casa e come allontanare la drosofila

I moscerini della frutta, noti come Drosophila melanogaster, sono piccoli insetti che si infilano in casa per attrazione verso cibi zuccherini o in decomposizione. La loro presenza può diventare fastidiosa, ma esistono diversi metodi per allontanarli e prevenire infestazioni. Scopri come proteggere la tua casa da questi insettini.

I moscerinidellafrutta, come la famosa Drosophila melanogaster, entrano in casa attratti tutto ciò che è zuccherino, in decomposizione o che emana odori fermentati, comefrutta, sacchetti dell'umido e spazzatura con residui organici. 🔗Leggi su Fanpage.it

