Chi sono Bondioli Caniato i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli Vavassori!

Quinta vittoria consecutiva a Roma in doppio per la coppia composta dai due tennisti classe 2005 italiani Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, che dopo aver vinto i quattro incontri delle prequalificazioni, conquistando così la wild card per il tabellone principale, questa sera elimina il quotato duo composto da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.Successo assolutamente imprevedibile ed imprevisto quello dei due azzurrini, capaci di eliminare la coppia che si trova attualmente al numero 5 della Race ATP di doppio, occupando anche il nono (Vavassori) ed il decimo (Bolelli) posto nel ranking ATP.Oltre alla giovane età, va considerato anche il ranking ATP dei due azzurrini: Caniato occupa il numero 660 in doppio ed il numero 790 in singolare, mentre è un po' più in alto in entrambe le classifiche Bondioli, che è al 370° posto in doppio ed al 488° posto in singolare.