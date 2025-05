Chi salva un uomo salva il mondo intero | incontro con Marco Rodari

Nel cuore del progetto “Chi salva un uomo salva il mondo intero”, il 13 maggio gli studenti del Liceo Classico “P. Colletta” avranno l'opportunità di incontrare Marco Rodari, noto come “il Pimpa”. Come operatore umanitario, Rodari condividerà le sue esperienze e testimonianze sulle dure realtà vissute da chi soffre nel mondo.

Franco Arminio: «È la gioia che ci salva dal mondo digitale» - Il poeta: «Questa realtà che si presenta come razionale è invece delirante, non possiamo affidare tutto all’economia o fare a meno di Dio. In Occidente viviamo un’epidemia della solitudine, raccontiamo un’apocalisse ogni giorno. Ma la vita è soprattutto bene».Continua a leggere 🔗 Leggi su laverita.info

"Da qui non esci, l'uomo sono io": sequestrata e picchiata in casa, salva grazie a un'app sos - "Devi solo stare zitta perché l’uomo sono io, da qui non esci". Con queste parole, probabilmente le meno aggressive della serata, il sedicente uomo le sbarrava l’uscita da quella casa in cui era scoppiato un inferno di botte e violenza. Le nascondeva la porta dietro le spalle, minacciandola anche... 🔗Leggi su bolognatoday.it