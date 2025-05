Chi esce stasera all' Isola dei Famosi | un eliminato Mosetti verso il ritiro Famao tornerà in gioco? Ecco i sondaggi sul televoto

Stasera, lunedì 12 maggio 2025, si preannuncia una serata ricca di sorprese all'Isola dei Famosi. Chi sarà l’eliminato? Con il ritiro di Mosetti e l'attesa di un possibile ritorno in gioco, i sondaggi sul televoto infiammano il dibattito. Veronica Gentili sarà al timone della diretta su Canale 5 per svelare i destini dei concorrenti.

Le anticipazioni della seconda puntata de L'Isola dei Famosi sono ricche di colpi di scena Chi escestasera, lunedì 12 maggio 2025, all'Isola dei Famosi? Veronica Gentili tornerà in diretta tv in prima serata su Canale 5 per la seconda puntata del reality. Grazie ai sondaggi sul televoto che 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi esce stasera all'Isola dei Famosi: un eliminato, Mosetti verso il ritiro, Famao tornerà in gioco? Ecco i sondaggi sul televoto

