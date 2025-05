Chi era Maryam Mirzakhani la scienziata a cui è dedicata la Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica

Maryam Mirzakhani, nata a Teheran il 12 maggio, è stata una matematica iraniana di eccezionale talento, celebre per i suoi contributi innovativi in geometria iperbolica, teoria ergodica e geometria simplettica. Nel 2014, ha fatto la storia diventando la prima donna e il primo cittadino iraniano a ricevere la Medaglia Fields, il più alto riconoscimento in matematica, spesso paragonato al Nobel. La sua eredità continua ad ispirare generazioni.

MaryamMirzakhani è stata una Matematica iraniana di straordinario talento, riconosciuta per i suoi contributi pionieristici in geometria iperbolica, teoria ergodica e geometria simplettica. Nel 2014, è diventata la prima donna e la prima cittadina iraniana a ricevere la Medaglia Fields, il più prestigioso riconoscimento in Matematica, spesso paragonato al Nobel.Nata a Teheran il 12 maggio 1977, Mirzakhani ha mostrato fin da giovane un'intensa curiosità intellettuale. Durante gli anni scolastici, ha frequentato la scuola Farzanegan, parte dell'Organizzazione Nazionale per lo Sviluppo dei Talenti (NODET). Nel 1994, è diventata la prima studentessa iraniana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali della Matematica a Hong Kong. L'anno successivo, a Toronto, ha ottenuto il punteggio massimo, diventando la prima iraniana a raggiungere tale risultato.

