Chi è Samuele Bragelli Spadino? Età altezza e Instagram

Spadino (Samuele Bragelli) all’Isola dei Famosi 2025 - Dagli eccessi di Italia Shore alle privazioni dell’Isola dei Famosi. E’ questo il percorso che attende il giovane Spadino, all’anagrafe Samuele Bragelli, tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da mercoledì 7 maggio 2025.Chi è Spadino (Samuele Bragelli)Samuele Bragelli ha 25 anni e arriva dalla borgata romana di Acilia. Conosciuto con il soprannome di Spadino, nella vita lavora lavora come cuoco e maître di sala in un locale della Capitale. 🔗Leggi su davidemaggio.it