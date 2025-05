Chi è Samuele Bragelli detto Spadino dell' Isola dei Famosi | età origini lavoro fidanzata Instagram

Romano doc, Samuele Bragelli, noto come Spadino, è un volto emergente della tv partecipando alla diciannovesima edizione de "L'isola dei famosi" dal 7 maggio 2025. Con un passato in "Italia Shore", Spadino ha catturato il cuore dei giovani. Oltre al suo lavoro al ristorante a Trastevere, condivide momenti della sua vita su Instagram, dove i fan lo seguono con passione.

Spadino (Samuele Bragelli) all'Isola dei Famosi 2025 - Dagli eccessi di Italia Shore alle privazioni dell'Isola dei Famosi. E' questo il percorso che attende il giovane Spadino, all'anagrafe Samuele Bragelli, tra i concorrenti della diciannovesima edizione del reality show, in onda su Canale 5 da mercoledì 7 maggio 2025.Chi è Spadino (Samuele Bragelli)Samuele Bragelli ha 25 anni e arriva dalla borgata romana di Acilia. Conosciuto con il soprannome di Spadino, nella vita lavora lavora come cuoco e maître di sala in un locale della Capitale.

