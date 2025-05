Chi è Patrizia Rossetti? Età marito e Instagram

Patrizia Rossetti è una figura poliedrica del mondo dello spettacolo italiano, nota per la sua carriera televisiva e per la sua presenza sui social. Questo articolo esplora la sua biografia, la vita privata, il profilo Instagram e i programmi TV che l'hanno resa famosa. Scopriamo insieme chi è realmente Patrizia Rossetti, tra curiosità e aneddoti!

Patrizia Conte età, marito e figli: chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025 - Patrizia Conte chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025Patrizia Conte è una cantante italiana che ha recentemente vinto la quinta edizione di The Voice Senior, un talent show trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Patrizia, originaria di Taranto e parte del team di Gigi D’Alessio, ha conquistato il pubblico con il 35,44% dei voti nella finale dell’11 aprile 2025. Durante il programma, ha emozionato tutti con interpretazioni di brani come “Amoreunicoamore” di Mina e “Oggi sono io” di Alex Britti. 🔗Leggi su spettacoloitaliano.it

Patrizia Rossetti sull’ex marito Rudy Londoni: “Ho preso le corna e anche di più” - Quello di Patrizia Rossetti, 66 anni, è senza dubbio il volto più noto al grande pubblico fra quelli dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Patrizia Rossetti ha poi recentemente partecipato al Grande Fratello e questo non può aver fatto altro che aiutarla a rimanere nella memoria degli italiani. La sua carriera è iniziata a fine anni Settanta nella tv locale toscana Antenna 5 e di lì a poco è decollata con la conduzione di una serie di programmi Rai e poi anche di Miss Italia su Canale 5. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

