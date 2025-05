Chi e? Nunzio Stancampiano? Eta? fidanzata e Instagram

Nunzio Stancampiano è uno dei ballerini più talentuosi emersi da Amici 2021. Con la sua straordinaria danza, ha conquistato il pubblico e i giudici, ma chi è realmente Nunzio? In questo articolo scopriremo dettagli sulla sua età, altezza, vita privata, carriera e la sua presenza sui social, in particolare su Instagram. Preparati a conoscere meglio questo giovane artista del mondo della danza!

Chi è Nunzio Stancampiano dell'Isola dei Famosi: età, origini, Amici, fidanzata, Instagram - Il pubblico televisivo di Canale 5 lo conosce per essere stato, nel 2022, concorrente di "Amici", sezione ballo. Dopo diverse esperienze (e successi) nella sua disciplina di riferimento, adesso Nunzio Stancampiano torna sul piccolo schermo: lo vediamo, da mercoledì 7 maggio 2025, come concorrente... 🔗Leggi su today.it

Chi è Nunzio Stancampiano, da Amici all’Isola dei famosi, ex fidanzata e carriera - Nunzio Stancampiano è un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2025. Siciliano classe 2003, Nunzio Stancampiano è salito alla ribalta nel 2021, quando ha preso parte alla 21esima edizione di Amici. Il ballerino aveva già una carriera avviata nel mondo della danza, soprattutto in quella latino americana (arrivò in finale ai Campionati Europei del 2019), ma nel talent show di Maria De Filippi si dovette giocare il posto contro Mattia Zenzola. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

