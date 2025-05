Chi è Mario Adinolfi? Età peso moglie e Instagram

Isola, Mario Adinolfi sulle offese per il peso: "Se insultano Big Mama o il trans di turno scatta la tutela, per me no" - Il 7 maggio inizierà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Tra i 12 naufraghi scelti c'è anche Mario Adinolfi. Il giornalista, come ha spiegato anche la conduttrice, Veronica Gentili, mostrerà due sé: "C’è Mario Adinolfi, quello del Popolo della famiglia, e poi c’è Mario, un uomo di 220 chili... 🔗Leggi su today.it