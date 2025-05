Chi è Leonardo Brum dell' Isola dei Famosi | età origini lavoro moda fidanzata Instagram

...mettersi alla prova tra avventure e sfide. Nato a Rio de Janeiro, Leonardo, classe 1995, ha saputo conquistare il mondo della moda e intraprendere una carriera nel cinema. Con un profilo Instagram seguito da migliaia di fan e una vita sentimentale avvincente, il suo arrivo nel reality promette di accendere ulteriormente i riflettori su di lui.

Dal sole di Rio de Janeiro ai riflettori delle passerelle internazionali, LeonardoBrum giunge con fascino ed energia alla diciannovesima edizione dell' "Isola dei Famosi", in onda su Canale 5 dal 7 maggio 2025. Modello di lungo corso e volto emergente del cinema sudamericano, adesso si prepara a mettersi alla prova tra avventure e sfide.

Leonardo Brum all’Isola dei Famosi 2025 - Ci sarà anche il modello Leonardo Brum tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio con Veronica Gentili.Chi è Leonardo BrumNato in Brasile, a Rio de Janeiro, Leonardo Brum è un giovane modello che lavora a livello internazionale, rappresentato da diverse agenzie di moda da New York alla Danimarca, dal suo paese ‘verdeoro’ alla Germania. 🔗Leggi su davidemaggio.it

Leonardo Brum all’Isola dei Famosi: “Voglio tornare a casa”, perché ha abbandonato Playa Uva prima della diretta - Leonardo Brum non regge la fatica dei primi giorni sull'Isola dei Famosi 2025 e decide di abbandonare Playa Uva. "Provo a stare fino alla fine, ma il mio corpo e la mia testa devono stare bene per continuare, adesso non sto molto bene e ho chiesto di andare a casa", con questa motivazione Brum ha chiesto di rientrare in Italia. Fanpage.it apprende che poi ci ha ripensato.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Leonardo Brum, dal Brasile all’Isola dei Famosi - L’Isola dei Famosi 2025 si prepara ad accogliere un volto nuovo, direttamente dalle passerelle internazionali! Stiamo parlando di Leonardo Brum, modello brasiliano pronto a mettersi alla prova come naufrago nella nuova edizione del reality. Siete curiosi di scoprire chi è e cosa porterà sulle spiagge dell’Honduras? Chi è leonardo brum: un modello internazionale sbarca sull’isolaMa chi è esattamente Leonardo Brum? Nato a Rio de Janeiro, in Brasile, Leonardo è un giovane modello che ha già calcato passerelle importanti e posato per campagne di rilievo a ... 🔗Leggi su tutto.tv

