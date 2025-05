Chi è Gutierrez dal debutto col Real Madrid a essere uno dei protagonisti del Girona | tutte le curiosità sul nuovo obiettivo della Juve E sul futuro…

Destiny Gutierrez, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, ha fatto il suo debutto nel grande calcio prima di diventare un pilastro del Girona. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione della Juventus, che lo considera un possibile rinforzo. Scopriamo insieme le curiosità sul talentuoso terzino e le prospettive per il suo futuro.

Chi è Gutierrez, dal debutto col RealMadrid a essere uno dei protagonisti del Girona: i dettagli sul terzino accostato alla JuveSi infiamma una nuova pista per il calciomercato Juve in entrata. Secondo quanto riportato da AS, i bianconeri starebbero facendo sul serio per Miguel Gutierrez, terzino del Girona classe 2001. L’indiscrezione del portale spagnolo vede la Juve molto avanti nella trattativa e in procinto di chiude un colpo da quasi 35 milioni di euro. Ma chi è Gutierrez?Nato a Madrid, anche calcisticamente parlando, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del RealMadrid, con cui ha anche debuttato in prima squadra nel 2021. Dal 2022 veste la maglia del Girona, rivelazione de La Liga e squadra in cui ha trovato spazio, fiducia e continuità, diventando uno dei punti di riferimento del club nonostante la giovane età. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Gutierrez, dal debutto col Real Madrid a essere uno dei protagonisti del Girona: tutte le curiosità sul nuovo obiettivo della Juve. E sul futuro…

