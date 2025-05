Chi è Edan Alexander l’ostaggio americano rilasciato da Hamas dopo 580 giorni

Edan Alexander, l'ultimo ostaggio americano rilasciato da Hamas dopo 580 giorni di prigionia, ha un doppio passaporto israeliano e statunitense. La sua liberazione è stata interpretata come un "gesto di buona volontà" da parte di Hamas nei confronti del presidente americano Donald Trump, in un momento delicato per le relazioni tra le parti coinvolte nel conflitto.

(Adnkronos) – dopo 580 giorni, EdanAlexander è stato liberato da Hamas. Il ragazzo, con doppio passaporto israeliano e statuniense, era l'ultimo ostaggio americano ancora in vita. Il rilascio sarebbe un "gesto di buona volontà" di Hamas nei confronti del presidente Usa Donald Trump in vista del suo viaggio nella regione, sperando che a sua . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

