chi è dino giarrusso e perché è arrivato tardi all isola dei famosi 2025

Volto noto dell'informazione e del piccolo schermo, DinoGiarrusso si divide tra il giornalismo d'inchiesta, le sceneggiature cinematografiche e la politica europea: dopo un piccolo infortunio a ritardare il suo approdo all'Isola dei Famosi, è ora prontissimo a sbarcare in Honduras.Chi è DinoGiarrussoNato l'11 settembre 1974 a Catania, sotto il segno zodiacale della Vergine, DinoGiarrusso si è laureato nel 1997 in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Siena: dopo aver mosso i primi passi nelle redazioni de La Repubblica, L'Unità e La Sicilia, lo spirito eclettico a contraddistinguerlo lo ha portato a maneggiare anche la macchina da presa dando vita a spot, documentari e persino un corto, La fine, lavoro grazie al quale è riuscito ad attirare l'attenzione del regista Ettore Scola, con cui in seguito ha iniziato una fruttuosa collaborazione nel ruolo di assistente alla regia.