Chi è Chiara Balistreri? Età vita privata e Instagram

Chi è Chiara Balistreri dell'Isola dei Famosi: età, vittima di violenza, lavoro, fidanzato, Instagram - Quella di Chiara Balistreri è una storia dura quanto toccante: quella di una giovane donna vittima di violenza, capace di rialzarsi e denunciare pubblicamente la prepotenza del suo ex fidanzato. Dai social al piccolo schermo, addesso Chiara Balistreri porta la sua personalità in Honduras, in... 🔗Leggi su today.it