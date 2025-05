Chi è Carly Tommasini dell' Isola dei Famosi | età origini lavoro operazione Instagram

Avventura con un obiettivo chiaro: ispirare e abbattere pregiudizi. Nata nel 1995, Carly Tommasini è una giovane donna di origini italiane, il cui percorso tra moda e social media l'ha portata sull'iconica spiaggia dell'isola. Con una recente operazione per affermare la sua identità, è pronta a brillare davanti alle telecamere.

Chi è Carly Tommasini, una delle attiviste trans più note in Italia, all’Isola dei famosi: la sua storia - Carly Tommasini è una delle attiviste trans più note in Italia. Riconosciutasi nella comunità LGBTQIA+, Carly ha iniziato la carriera come make-up artist, per poi dedicarsi anche e soprattutto alla sensibilizzazione su temi di grande attualità come l’identità di genere e i diritti delle persone transgender. Come raccontato sui social e in varie interviste, Carly Tommasini ha iniziato il suo percorso di transizione all’età di 21 anni, concludendolo a 23 anni con un’operazione di sex assignnment all’estero, a Bangkok, in Tailandia. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it