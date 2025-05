Chi è Antonella Mosetti? Età figlia fidanzato e Instagram

Ecco chi è AntonellaMosettiL'articolo Chi è AntonellaMosetti? Età, figlia, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Chi è Antonella Mosetti? Età, figlia, fidanzato e Instagram

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Antonella Mosetti? Età, figlia, fidanzato e Instagram - Ecco chi è Antonella MosettiL'articolo Chi è Antonella Mosetti? Età, figlia, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Asia Nuccetelli, chi è la figlia di Antonella Mosetti e chi è il padre Alex: “Mi sono allontanata dalla tv” - Asia Nuccetelli ha vissuto un periodo molto difficile dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e lo ha raccontato nel programma Generazione Z: «Ho trovato molto bullismo. L’ho ricevuto soprattutto da alcuni giornali, che prendevano spesso le mie foto e le ritoccavano per esasperare il fatto che fossi rifatta». Adesso, Asia ha 28 anni e si sente una persona diversa sia mentalmente che fisicamente: «Ero più magra, avevo alcuni disturbi. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Antonella Mosetti sbarca a L'Isola dei famosi 2025, chi è: età, dove vive, la figlia, l'ex marito, la morte de; Antonella Mosetti e i ritocchini: Chi è che non fa il botox a 50 anni? Con OnlyFans sono imprenditrice di me stessa; Antonella Mosetti sbarca a L'Isola dei famosi 2025, chi è: età, dove vive, la figlia, l'ex marito, la morte de; Antonella Mosetti: «OnlyFans? Per soldi, così come prima si facevano i calendari. Perdere un figlio a 42 anni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne