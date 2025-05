Che tempo che fa pagelle dell’11 maggio | Brigano-Canto show 10 il sogno di Argentero 7

Nella serata dell’11 maggio 2025, Fabio Fazio ha guidato la penultima puntata di Che tempo che fa, accolto da ospiti dal mondo dello spettacolo italiano. Come tradizione, il programma si è concluso con lo spumeggiante momento del Tavolo. Tra i vari temi trattati, Luca Argentero ha celebrato i suoi primi 20 anni di carriera, ricevendo un voto di 7 per le sue performance e la sua crescita artistica.

Fabio Fazio ha condotto nella serata dell’11maggio 2025 la penultima puntata della stagione 2025 di Che tempo che fa, in cui ha intervistato diversi ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo italiano. La trasmissione si è conclusa, come sempre con il momento più divertente di ogni episodio, quello del Tavolo.Il sogno di Argentero. Voto: 7Luca Argentero ha celebrato i suoi primi 20 anni di carriera nel corso della puntata dell’11maggio 2025 di Che tempo che fa. Con Fabio Fazio l’attore ha ripercorso la sua carriera, fin dagli esordi nel telefilm Carabinieri, in cui ha conosciuto personaggi del calibro di Paolo Villaggio, su cui ha raccontato un aneddoto inedito: “Lui lo tenevano tanto sotto controllo, era goloso. Dovevano seguirlo, perché se si distraevano un attimo, Città della Pieve è un borgo meraviglioso e anche pieno di botteghe”. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Che tempo che fa, pagelle dell’11 maggio: Brigano-Canto show (10), il sogno di Argentero (7)

