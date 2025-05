Che roba che squallore… Nicolò fuori da Amici 24 e il volto noto decide di parlare Anche di Maria De Filippi

Nicolò, eliminato dalla semifinale di Amici 24, torna al centro del dibattito. Questa volta, però, è l'ex professore del talent show di Maria De Filippi a far parlare di sé, esprimendo opinioni forti e critiche. Le sue parole sollevano polemiche e attirano l'attenzione sui retroscena dello show e sulla figura della celebre conduttrice.

L'eliminazione di Nicolò dalla semifinale di Amici 24 continua a far discutere, dividendo pubblico e commentatori, ma stavolta a prendere posizione con forza è stato l'ex professore del talent show di Maria De Filippi, noto per non avere peli sulla lingua e per essere spesso molto critico nei confronti delle dinamiche televisive del programma, è tornato all'attacco con parole durissime. Non è la prima volta, già nei giorni precedenti, aveva più volte commentato l'andamento del programma, schierandosi pubblicamente su diverse scelte artistiche e didattiche. Ma dopo l'uscita di Nicolò, ha deciso di affondare il colpo in maniera ancora più diretta.Nel corso di una diretta social trasmessa subito dopo la puntata, Luca Jurman ha rivolto un attacco frontale non solo al talent show nel suo complesso, ma Anche ai tre giudici del Serale: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario.